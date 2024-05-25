"Очевидно, это были тяжелые дни. Это были нелегкие дни, но я имею чистую совесть. Я горд, счастлив. Я пробыл в Барселоне два с половиной года. Это было нелегкое время. Но я думаю, что мы можем гордиться проделанной работой.

"Как же плохо Барселона относится к своим легендам": тренер Севильи расстроен увольнением Хави – вспомнил и о Месси

С этого момента с чистой совестью. Мы отдали все. Мы пытались быть клубными. Мы поняли вещи, которые были осложнены ситуацией в клубе. Но мы выиграли два титула, успехи в важных матчах... Опыт был впечатляющим, обучение огромное. Я горжусь опытом. Быть тренером Барсы было большой честью и удовольствием.

Президент рассказал мне причины, почему он считает, что клуб нуждается в изменении направления, и я могу это только уважать. Мы пожали друг другу руки, обнялись, пожелали удачи. И отныне я буду еще одним фанатом.

Руководство думает, что клуб нуждается в смене направления. Я должен это принять, уважать и желать всего наилучшего. Я все еще был мотивирован, взволнован и с неизменным энтузиазмом. Очевидно, изменив некоторые вещи. Но этого не могло быть.

Я хотел бы вернуться. Почему бы и нет? Мне нравится быть в Барсе и работать. Я не закрываю дверь и надеюсь, что у нас будет возможность вернуться.

Благодарен президенту, всем спортивным директорам, которые у меня были. Я адаптировался ко всем очень неблагоприятным обстоятельствам, которые сейчас есть в клубе, к сожалению. Президент назвал мне свои причины, и я не имею другого выбора, как согласиться с ними", – цитирует наставника "кулес" AS.

Напомним, Барселона решила уволить Хави после завершения сезона. Следующим тренером "блаугранас" будет Ханси Флик, которого должны представить вскоре.

"Люди скажут, что это хрень": Испания ожидает скандального решения Анчелотти по Лунину – у фанатов истерика