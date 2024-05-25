После матчей 30-го тура УПЛ определилась не только турнирная таблица, но и лучшие голеадоры сезона 2023/24.

Лучшим бомбардиром УПЛ 2023/24 ожидаемо стал Владислав Ванат – нападающему Динамо хватило 14 голов для этого.

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В топ-3 разместились еще один игрок Динамо, Виталий Буяльский, и форвард Шахтера Даниил Сикан – у обоих по 10 голов. Поскольку Буяльский сыграл меньше минут, хавбека расположили выше Сикана. Сразу в 4 игроков по 9 забитых мячей, в частности, у представителей СК Днепр-1 Александра Филиппова и Алексея Гуцуляка. Столько же забили Эдуардо Герреро (Заря) и Денис Кожушко (Кривбасс).

Еще трое записали в свой актив 8 голов: Андрей Ярмоленко (Динамо), Илья Квасница (Рух) и Андрей Штогрин (Черноморец).

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