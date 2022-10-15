Чемпионат Украины U-19, 7-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голы: Царенко, 11 (п.), Балаба, 66

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В принципиальном противостоянии украинских грандов (правда, на молодежном уровне) Динамо взяло верх над Шахтером. Судьбу матча решили два гола, забитые в каждом из таймов.

В начале встречи Диалло оказался на газоне после попытки выйти один на один и арбитр назначил пенальти. Царенко уверенно развел по углам мяч и Твардовского. В середине тайма Боль мог удваивать преимущество киевлян, но, головой замыкая навес с углового, попал в штангу. За минуту до перерыва Царенко упал в штрафной требуя пенальти, а получил желтую карточку за симуляцию.

В середине второй сорокапятиминутки стандарт привел ко второму голу: мяч после подачи с углового прилетел точно на голову Балабе и тот парашютом перекинул сферу через голкипера в левый угол. "Горняки" упустили несколько моментов вернуться в игру, поэтому потерпели первое поражение в юношеском чемпионате Украины 2022/23.

Победа принесла Динамо 16 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы, Шахтер с 13 пунктами – четвертый. Лидирует в чемпионате Рух с 19 баллами.

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