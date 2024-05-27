Это был прощальный матч Хави, об увольнении которого сообщили заранее. Также де-юре решался вопрос Пичичи. Роберту Левандовски нужно было наколотить 6 голов, чтобы догнать Артема Довбика. Форвард Барселоны один забил, но не более – звание лучшего бомбардира официально за украинцем.

Барселона победила Севилью в прощальном матче Хави – Довбик официально стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Севилья отыгралась, однако последнее слово все же было за Барсой. Символично, что победный гол забил одно из открытий Хави – 21-летний Фермин Лопес.