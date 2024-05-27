Инаугурация Довбика и победное прощание Хави в видеообзоре матча Севилья – Барселона – 1:2
09:46 - Читати українською
Севилья и Барселона закрыли чемпионат Испании 2023/24. Смотрите видео голов и обзор матча.
Фермин Лопес 59’
59’ Фермин Лопес
Это был прощальный матч Хави, об увольнении которого сообщили заранее. Также де-юре решался вопрос Пичичи. Роберту Левандовски нужно было наколотить 6 голов, чтобы догнать Артема Довбика. Форвард Барселоны один забил, но не более – звание лучшего бомбардира официально за украинцем.
Барселона победила Севилью в прощальном матче Хави – Довбик официально стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Севилья отыгралась, однако последнее слово все же было за Барсой. Символично, что победный гол забил одно из открытий Хави – 21-летний Фермин Лопес.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter