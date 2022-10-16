Шахтер и Динамо встречаются на Арене Львов 16 октября в центральном матче 7-го тура УПЛ 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию Классического – в этой новости на "Футбол 24".

Первое в 2022 году Классическое. Матч Шахтер – Динамо стартовал на Арене Львов в 17:00. Команда Йовичевича набрала 13 очков и занимает второе место в УПЛ. Киевляне после провального старта выиграли три матча чемпионата подряд – у "бело-синих" 9 баллов и 8 позиция турнирной таблицы.

Динамо уверенно обыграло Шахтер в юношеском Классическом – пенальти от Диалло, нефарт Боля и первое поражение в сезоне

На неделе обе команды сыграли в еврокубках. "Горняки" на последних секундах упустили победу над Реалом в Лиге чемпионов (1:1), а подопечные Мирчи Луческу потерпели четвертое поражение в Лиге Европы, проиграв Ренну 0:1.

Прямая трансляция Классического – на Setanta Sports. За основными событиями игры Шахтер – Динамо можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Мудрик – Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Тотовицкий, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Назарина, Козмк, Петряк.

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Караваев – Ванат.

Запасные: Игнатенко, Попов, Бурда, Дубинчак, Кабаев, Пэрри, Андриевский, Гармаш, Беседин, Лонвейк, Диалло, Кендзьора.