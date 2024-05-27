Ротань вместе со своим тренерским штабом как минимум доработают до конца контракта с Александрией – до лета 2025 года, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что на встрече с боссами были определены трансферные цели и позиции для усиления, в том числе и в тренерском штабе.

Добавим, что Александрия завершила сезон 2023/24 в середине турнирной таблицы, набрав 34 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составил лишь 6 пунктов.

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