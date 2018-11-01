Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Паулу Фонсека сказал, что зрителям должна была очень не понравиться голеада в матче Кубка Украины Шахтер – Олимпик (3:2). Несколько странное утверждение, учитывая драматургию игры, но его можно понять.

Накануне украинского Классического анализируем, кто активнее всего создает ожидаемые голы и ассисты (xG – число мячей, которые клуб/игрок должен забить, учитывая качество и количество моментов, xA – число голевых передач по тому же принципу) в командах УПЛ 2018/19. Шахтер получил огромные проблемы с Олимпиком (один раз уступали в счете, затем позволили сопернику отыграться в меньшинстве), ведь играл без 2-х самых опасных ассистентов сезона, а также третьего чрезвычайно продуктивного игрока, который входит в топ-5 самых острых исполнителей чемпионата Украины.

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Фонсека говорил, что команда Шевчука даже не пыталась проходить центр поля в первом тайме, а после перерыва забила едва ли не чудом, "не прилагая никаких усилий". На самом деле "горняки", хоть и победили, показали худший результат сезона после Суперкубка Украины сразу по нескольким показателям. Без Исмаили, Тайсона и Марлоса Шахтер в среднем наносил удары с расстояния 20,84 метра. По данным Wyscout, только в суперкубковом матче с Динамо было хуже – 23,64 м. Еще одно антидостижение – точность передач, которая упала от 2 до 5 процентов по сравнению со средней по сезону. Подобное падение касается и верховых поединков, а также дуэлей в защите и нападении.

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Это при том, что Олимпик с 62-й минуты играл в меньшинстве! До этого момента за весь первый тайм команда Фонсеки создала 0,23 ожидаемого гола, то есть соперник сыграл почти идеально (для себя, а вот для соперника, конечно же, "ужасно и скучно", читай, неудобно), позволяя откровенном фавориту пробивать с максимально неудобных позиций, из которых зачастую не залетает в ворота.

Во втором тайме Шахтер был уже острее, однако переиграл Олимпик совсем на немного по xG: 1,57 – 1,49, если акцентировать внимание на ударах, которые имеют большую вероятность завершиться голом. То есть защита "оранжево-черных" без Ракицкого и Исмаили слишком много позволила сопернику (несмотря на то, что тот "не делал попыток атаковать"), а нападение языком цифр не было таким уж и эффективным (фактически половину, 0,76 ожидаемого гола принес пенальти Жуниора Мораеса), как в этом уверял мистер Паулу.

И здесь, внимание, важный момент! Самый острый удар, если забыть о пенальти Мораеса, у Шахтера нанес центральный защитник Давид Хочолава (0,23 xG, фактически подобные выстрелы завершаются голами раз из примерно 4-х). Огромный минус атакующей линии лидера чемпионата. Патрик, Фернандо, Нем выступили с мизерной эффективностью, Тотовицкий суммарно наработал на 0,24 ожидаемого гола, Мораес также теряется без лидеров полузащиты и креатива. Для сравнения голевой удар Гая имел значительно более высокую вероятность завершиться голом: 0,71 (пенальти Билонога с 0,76 xG также вынесем за скобки). При этом не скажешь, что у Фонсеки есть какой-то серьезный выбор перед Динамо, что кого-то он сознательно поберег, кроме Исмаили.

Переходя к лидерам УПЛ по количеству ожидаемых голов и ассистов, отметим, что четверо представляют наших грандов, а четверо родились в Бразилии (Марлос – натурализованный игрок сборной Украины, но воспитанный в бразильской футбольной культуре). Лишь один сенсационный новичок Бруно Дуарте из ФК Львов выбивается из списка топчиков. Ну, или единственный динамовец в пятерке лучших Виктор Цыганков.

Топ-5 игроков УПЛ 2018/19 по суммарному количеству ожидаемых голов и ассистов

Жуниор Мораес (11,95) – по факту даже больше. Бразильский форвард, который летом сменил Динамо на Шахтер, забил 10 голов плюс отдал 4 результативных передачи. Прирост на 2 забитых мяча.

Бруно Дуарте (9,59) – 6 голов забито. Реализация и самого форварда Львова (должен был забить 8 мячей по xG), и его партнеров оставляет желать лучшего.

Виктор Цыганков (6,84) – забил 4 (а по качеству моментов имел шанс на 3,29), 2 раза становился ассистентом. Реализация самого лидера Динамо на уровне, а вот партнеры могли бы лучше распоряжаться его пасами – из 3,55 ожидаемого ассиста взятием ворот завершилось только 2 момента.

Марлос (5,97) – забил 7 голов, хотя ожидаемое количество почти вдвое меньше – 3,84. Человек, которому для голов совсем не нужно оказаться в штрафной на удобной позиции. А своей способностью забивать там, где другие или не могут, или делают это редко, сеет огромные проблемы защите и вратарям соперников.

Исмаили (5,24) – сам не забивал, но 6 голевых пасов отдал. При этом партнеры реализовывали их также с приличным плюсом – ожидаемых ассистов (xA) было 4,55.

Если защитник Шахтера – лидер по создаваемым для партнеров позициям для опасных ударов, то капитан "горняков" Тайсон идет на 3-м месте. Показатель xA бразильского полузащитника – 3,75 ассиста. Эти цифры игроки команды Фонсеки трансформировали в 5 голевых пасов своего лидера. Как видим, снова плюсовая реализация. Тенденция.

Главная проблема Фонсеки перед Классическим все ще актуальна

В Шахтере и близко не появилось альтернативы Марлосу и Тайсону. Без своих креативных игроков (среди них еще Исмаили) команда Фонсеки мучается с соперниками вроде Олимпика не меньше Динамо, хотя и держит результативность на добротном уровне. Сейчас все выглядит так, что Марлос все же не успеет восстановиться и сыграть, а Тайсон как минимум в заявку может попасть, хотя наставник чемпионов Украины сомневается в том, сможет ли он стать решением для игры с Динамо.

От эскулапов "горняков" во многом зависит судьба всеукраинского дерби. В последних играх без своих лидеров креатива даже на внутренней арене Шахтер не выглядит машиной. Если снова придется обойтись без Марлоса и Тайсона, команда потеряет абсолютных и безальтернативных лидеров атаки, которые входят в топ-5 лучших по ожидаемым голам/ассистам и вообще в чемпионате. Другой вопрос, сможет ли этим воспользоваться нестабильное Динамо.