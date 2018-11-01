Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

Шахтер и Динамо встретятся на ОСК Металлист в центральном матче 14 тура украинской Премьер-лиги. Ищем ответы на главные вопросы перед очередным Классическим.

Фонсека сможет впервые одолеть Хацкевича в УПЛ?

Паулу Фонсека еще ни разу не обыграл Александра Хацкевича в чемпионате – 4 поражения и ничья с одним забитым голом (с пенальти). До какого-то момента португальца защищали фразой о том, что на титульные матчи (Кубок и Суперкубок) его команда собирается и побеждает, а в УПЛ, мол, все можно решить на дистанции и не стоит воспринимать обычное Классическое поединком года, как это делает Динамо .

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Аргумент и так был сомнительным, а после последнего Суперкубка вообще потерял всякую актуальность. Если с Фредом, Феррейрой и Бернардом можно было говорить об игре Шахтера вполсилы, то новый состав "горняков" еще не готов обыгрывать Динамо. По крайней мере, не был готов еще. Какова ситуация с новыми идеями против Динамо у Фонсеки сейчас – большой вопрос.

Ни один предыдущий матч сезона не мог ответить, ведь с киевлянами Шахтер становится совсем другой командой, где его сильные стороны не работают. Создается впечатление, что Фонсека не готовит ничего особенного на Динамо, пытаясь выехать на классе своих подопечных по рутинным лекалам, но уровень футболистов в бело-синей форме все же требует изюминок и новых идей, как и матчи еврокубков.

Каким будет состав и тактика Шахтера?

Донецкая команда имеет серьезные проблемы с составом. Участие лидеров атаки команды Тайсона и Марлоса в поединке с Динамо под вопросом. И хотя первый из них почти наверняка получит игровое время, а второй – попадет, скорее всего, в заявку, бразильцы все равно будут далеки от оптимальной формы. Тайсон лишний раз не будет рисковать здоровьем, избегая подкатов, а Марлос не будет иметь даже своей привычной посредственной скорости.

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Ставка на Болбата, Коваленко, Нема, Тотовицкого, Фернандо (в кубковой игре травмировался) в последних встречах показала, что при таких условиях есть ощутимые проблемы с созданием моментов: 1.57xG против Олимпика, который треть матча провел в меньшинстве, 2.6xG против худшей команды УПЛ Арсенала-Киев и 1.2xG против Манчестер Сити, где не было даже намека на шансы навязать борьбу. Опять же, нельзя сравнивать другие матчи и дуэли против Динамо – это совсем другой мир. Но здесь речь не об этом.

Шахтер в основном играет с киевлянами первым номером и часто наступает на те же грабли. Футбол с позиции силы тройкой атакующих хавбеков Нем-Коваленко-Болбат, когда в опорной зоне не будет травмированного Степаненко (Тараса все же должны поставить на ноги до субботы), рискует превратиться в фиаско. Возможно, стоит воспользоваться ситуацией и подготовить другую тактику, которая немного нивелирует отсутствие ключевых футболистов.

Хацкевич наберет новый кредит доверия?

Главный тренер Динамо в сложном положении, однако матч с Шахтером – лучшее, что могло с ним случиться в этот момент. Не удивляйтесь, именно так. Для Александра Хацкевича это идеальный шанс получить новый кредит доверия у болельщиков (перед президентом Динамо, похоже, этот кредит и так неисчерпаемый).

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Команда белорусского специалиста в поединках с Шахтером не просто избегает бездумного "автобуса" на своей половине, а демонстрирует неплохой футбол. Причина не только в удобном стиле игры соперника. Практически в каждом из предыдущих классических Александр Хацкевич принимал интересные решения, которые ставили Шахтер в тупик.

Например, неожиданный выход Шепелева под нападающим с четким заданием выключить из игры Фреда, или появление Корзуна под центрхавами, который решил проблему больших разрывов между линиями. Были неудачные эксперименты с Кадаром, которого после длительного простоя "отвозили" в Кубке, но в целом белорусский тренер ищет козыри, создает их.

Вот и теперь хотелось бы увидеть что-то интересное. Особенно в центре полузащиты, который осенью выглядит хромой неповоротливой и безыдейной структурой. Появление Шапаренко после того, как он ощутимо выделялся на фоне партнеров в Кубке? Возможно.

Наставнику Динамо нечего терять – к зиме руководство его вряд ли отправит в отставку. Поражение ничего не изменит (если не говорить серьезно о турнирной таблице, где разрыв составляет 5 очков), Шахтер со своими проблемами разгром никак не оформит, а положительный результат только улучшит отношение болельщиков. Это находка для Хацкевича. Для зрителей также – должно быть интересно.

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