Шахтер – Динамо: киевлянам грозит суровое наказание за расистские выкрики фанатов

Шахтер против Динамо / фото из открытых источников

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит дело о скандальных событиях в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

После получения протокола от главного арбитра матча Николая Балакина КДК примет решение о наказании киевского клуба, информирует Футбол NEWS.

Расистский скандал с Тайсоном – сеть подорвало новое видео с выкриками фанатов Динамо

Киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях – штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

Напомним, скандальный эпизод случился во втором тайме матча в Харькове. Арбитр приостановил игру из-за расистских выкриков болельщиков Динамо в адрес игроков Шахтера.

"Сало в Бразилии", кто унизил фанов Динамо, или Какое светлое пятно расистского скандала с Тайсоном: реакция соцсетей