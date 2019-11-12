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Шахтер – Динамо: киевлянам грозит суровое наказание за расистские выкрики фанатов

11:45 355 Читати українською
Шахтер – Динамо: киевлянам грозит суровое наказание за расистские выкрики фанатов
Шахтер против Динамо / фото из открытых источников

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит дело о скандальных событиях в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

После получения протокола от главного арбитра матча Николая Балакина КДК примет решение о наказании киевского клуба, информирует Футбол NEWS.

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Киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях – штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

Напомним, скандальный эпизод случился во втором тайме матча в Харькове. Арбитр приостановил игру из-за расистских выкриков болельщиков Динамо в адрес игроков Шахтера.

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