Шахтар – Динамо: киянам загрожує суворе покарання за расистські вигуки фанатів

Шахтар проти Динамо / фото з відкритих джерел

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розгляне справу про скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Після отримання протоколу від головного арбітра матчу Миколи Балакіна КДК прийме рішення щодо покарання київського клубу, інформує Футбол NEWS.

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Киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках – штраф у 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.

Нагадаємо, скандальний епізод трапився у другому таймі матчу в Харкові. Арбітр призупинив гру через расистські вигуки уболівальників Динамо на адресу гравців Шахтаря.

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