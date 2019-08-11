toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Динамо: InStat определил самого полезного игрока матча

11 августа 23:53 36 Читати українською
Шахтер – Динамо: InStat определил самого полезного игрока матча
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон стал самым полезным игроком центрального матча УПЛ против киевского Динамо (2:1).

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Самым полезным игроком центрального поединка тура по оценкам компании InStat стал полузащитник Шахтера Тайсон, информирует Команда№1.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Рейтинг эффективности игры бразильца составил 329 баллов. За 90 минут, проведенных на поле, Тайсон выполнил 99 ТТД с браком в 16%. В активе Тайсона 2 удара по воротам, 6 острых передач и 5 удачных обводок.

В число лучших игроков матча также вошли Алан Патрик (312 баллов) и Тарас Степаненко (307 баллов). Для сравнения: самый эффективный среди представителей Динамо – Жерсон Родригес (307 баллов).

Напомним, Шахтер переиграл Динамо в матче 3-го тура (2:1). На голы Мораеса и Марлоса результативно ответил Жерсон Родригес.

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона

blog_ava
Шапаренко готов перейти в Зарю – Динамо еще не определилось с будущим хавбека, – СМИ
11 августа
927
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Динамо Киев - Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Алан Патрик Алан Патрик Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
27
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук