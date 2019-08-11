Шахтер – Динамо: InStat определил самого полезного игрока матча

Полузащитник Шахтера Тайсон стал самым полезным игроком центрального матча УПЛ против киевского Динамо (2:1).

Самым полезным игроком центрального поединка тура по оценкам компании InStat стал полузащитник Шахтера Тайсон, информирует Команда№1.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Рейтинг эффективности игры бразильца составил 329 баллов. За 90 минут, проведенных на поле, Тайсон выполнил 99 ТТД с браком в 16%. В активе Тайсона 2 удара по воротам, 6 острых передач и 5 удачных обводок.

В число лучших игроков матча также вошли Алан Патрик (312 баллов) и Тарас Степаненко (307 баллов). Для сравнения: самый эффективный среди представителей Динамо – Жерсон Родригес (307 баллов).

Напомним, Шахтер переиграл Динамо в матче 3-го тура (2:1). На голы Мораеса и Марлоса результативно ответил Жерсон Родригес.

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