Динамо – Шахтер – видео голов

Динамо принимает Шахтер в третьем туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

Динамо активно начало игру, но счет открыли именно "горняки".

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ – смотреть видео

Соломон на правом фланге классно качнул Миколенко и прострелил из-под Бурды в штрафную площадь, где Жуниор Мораес технически перевел мяч в сетку ворот. Нетипичный гол для УПЛ, который однозначно станет "изюминкой" матча. Это второй гол Жуниора в текущем чемпионате.

При тотальной доминации донецкого клуба киевляне смогли сравнять счет. Гармаш издалека мощно выстрелил, удар парировал Пятов, но на добивании удачно сыграл Жерсон Родригес. Люксембуржец отличился дебютным голом за Динамо.

На 65-й минуте Марлос легко зашел с мячом в штрафную киевлян, игнорируя нелепые действия защитников и легко пробил в угол ворот Бойко – 2:1.

Видео гола Мораеса

Видео гола Родригеса

Видео гола Марлоса