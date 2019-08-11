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Шахтар – Динамо: InStat визначив найкориснішого гравця матчу

11 серпня 23:51 185 Читать на русском
Шахтар – Динамо: InStat визначив найкориснішого гравця матчу
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон став найкориснішим гравцем центрального матчу УПЛ проти київського Динамо (2:1).

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Найкориснішим гравцем центрального поєдинку туру за оцінками компанії InStat став півзахисник Шахтаря Тайсон, інформує Команда№1.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

Рейтинг ефективності гри бразильця склав 329 балів. За 90 хвилин, проведених на полі, Тайсон виконав 99 ТТД з браком в 16%. В активі Тайсона 2 удари по воротах, 6 гострих передач і 5 вдалих обводок.

У число найкращих гравців матчу також увійшли Алан Патрік (312 балів) і Тарас Степаненко (307 балів). Для порівняння: найефективніший серед представників Динамо – Жерсон Родрігес (307 балів).

Нагадаємо, Шахтар переграв Динамо у матчі 3-го туру (2:1). На голи Мораєса та Марлоса результативно відповів Жерсон Родрігес.

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