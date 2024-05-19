Игрок Полесья и титулованный боксер Александр Усик в этом сезоне на футбольное поле уже не выйдет.

Накануне вице-президент житомирян Владимир Тесля в интервью изданию Украинский футбол высказал предположение, что Усик после боя с Фьюри может дебютировать в УПЛ: "Саня готов за нас сыграть в любую погоду. Может, еще и в этом сезоне мы его увидим в футболке Полесья. Нам еще и с Шахтером играть в последнем туре".

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Однако этого точно не произойдет. Несмотря на то, что у Александра есть действующий контракт с Полесьем, его не заявили на чемпионат Украины. Поэтому даже если бы он был готов после изнурительного боксерского боя, сыграть не смог бы.

"Согласно пункту 8 статьи 8 Регламента соревнований УПЛ текущего сезона, заявка футболистов на участие в официальных матчах возможна только в течение установленных заявочных периодов. Поскольку последний заявочный период закончился 12 марта, к сожалению, Александр Усик, не находясь в официальной заявке ФК Полесье (Житомир) на этот сезон, не сможет участвовать в официальных матчах команды.

Хотя Усик имеет предыдущий опыт выступлений за этот футбольный клуб, отсутствие его имени в официальном списке заявленных игроков в официальных соревнованиях на текущий сезон исключает возможность его участия в матчах, согласно действующему регламенту УПЛ", – сказал спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью сайту УФ.

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