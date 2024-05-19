ЛНЗ и Заря расположились в середине таблицы, а результат игры не повлиял бы кардинально на их позиции. ЛНЗ на правах хозяев больше владел инициативой, но Заря повела в счете на 19-й минуте. Это Яцик протащил мяч с центра поля фактически до штрафной соперников и точно пробил в дальний угол – 0:1!

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Александр мог и удвоить преимущество, но Пеньков кулаками перевел его удар через перекладину. Перед перерывом Яцик мог ассистировать Мичину, но тот пробил выше ворот. Первый тайм завершился минимальным преимуществом Зари, но ЛНЗ на старте второй половины отыгрался. Яшари навесил с углового, и казалось, что забил прямым ударом, но на повторе стало понятно, что это Салиху подправил мяч на дальней штанге.

После этого уже ЛНЗ мог повести в счете, но Сапутин справился с ударом Тилля. В матче стало больше желтых: арбитр показал "горчичник" Азиангбе, Пасичу и Бутко (последнему – за разговоры). ЛНЗ под конец игры был ближе к победе. Неплохой момент создал Олейник после выхода на замену, но Сапутин не дал забить между ног. А на 87-й минуте Денис вырвал победу – нападающий занес мяч в ворота после скидки Салиху в центр. Этот гол стал победным.

Таким образом, ЛНЗ набрал 38 очков и закрепился на седьмом месте, а Заря осталась восьмой с 32 пунктами.

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