"Информации много, инсайды, особенно от "ТаТоТаке". Это вы у них спросите. Я считаю, что мы движемся вперед, если будут какие-то предложения по нашим футболистам, если это предложение будет устраивать клуб и футболиста – почему нет. Это нормально. Это жизнь.

Полесье готовится подписать дорогого чемпиона мира, – источник

Даниил Бескоровайный пришел к нам, никуда не ушел. Он сам из Кривого Рога. Я ему сразу сказал, если поможет нам, будет расти, если появится какой-то шанс – я буду рад. Сейчас – я не могу это подтвердить. Я всегда говорю, что я подтверждаю тогда, когда все об этом скажут, когда узнаю, что бумаги подписаны. До конца чемпионата он игрок Кривбасса", – цитирует Вернидуба Tribuna.

Напомним, ранее появилась информация, что Кривбасс и Полесье уже договорились о трансфере, который обойдется житомирцам в сумму около 1 млн евро.

Вернидуб отказался поздравлять Динамо с серебром: "Все команды должны быть в равных условиях"