Шахтер – Динамо: "бело-синие" накануне матча проведут две ночи на базе

Подопечные Михайличенко в предвкушении противостояния с донецким Шахтером выбрали весьма нетрадиционный способ подготовки к Классическому.

Киевское Динамо на своем сайте обнародовало график подготовки к стартовому матчу возобновленного сезона УПЛ против Шахтера. Уже в пятницу, 29 мая, первая команда отправится на клубную базу в Конча-Заспу, где проведет две ночи.

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Команда соберется в 16:00, после чего состоится вечерняя тренировка. В субботу вечером динамовцы проведут заключительное предматчевую тренировку. Кроме того, запланированы теоретические занятия.

В день игры – 31 мая – команда отправится на НСК Олимпийский в 15:00. Сам поединок стартует в 17:00 – "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию Классического.

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