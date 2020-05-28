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Шахтер – Динамо: Каштру признался, когда определится со стартовым составом на поединок

17:44 11 Читати українською
Шахтер – Динамо: Каштру признался, когда определится со стартовым составом на поединок
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру пока не выбрал одиннадцатку игроков на матч против Динамо.

 

"Если честно, о составе на Динамо я еще даже не думал. Чаще всего состав я формирую ближе к игре. Это то, что не заставляет меня волноваться.

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В течение недели очень рано определять состав. В футболе все происходит очень внезапно. Сегодня я могу думать об одном составе, а завтра – теряю игроков", – сказал Каштру в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, матч 24 тура Шахтер – Динамо пройдет 31 мая, начало в 17:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию Классического.

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