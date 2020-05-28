Шахтар – Динамо: "біло-сині" напередодні матчу проведуть дві ночі на базі

Підопічні Михайличенка у передчутті протистояння з донецьким Шахтарем обрали досить нетрадиційний спосіб підготовки до Класичного.

Київське Динамо на своєму сайті оприлюднило графік підготовки до стартового матчу відновленого сезону УПЛ проти Шахтаря. Вже у п'ятницю, 29 травня, перша команда вирушить на клубну базу у Конча-Заспі, де проведе дві ночі.

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Команда збереться о 16:00, після чого відбудеться вечірнє тренування. У суботу ввечері динамівці проведуть заключне передматчеве тренування. Крім того, заплановані теоретичні заняття.

У день гри – 31 травня – команда вирушить на НСК Олімпійський о 15:00. Сам поєдинок стартує о 17:00 – "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію Класичного.

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