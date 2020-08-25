Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Раньше матчем за Суперкубок открывали чемпионат, однако сейчас его расположили между первым туром и длительной паузой, связанной с подготовкой к выступлениям сборных. Неизвестно, куда так спешили украинские футбольные чиновники, ведь все топ-лиги стартуют значительно позже – даже Бундеслига, которая в последний раз выходила на связь в конце июня. Следствием такой поспешности стали незавершенные трансферные кампании, сходство поединков с межсезонными спаррингами, два разгрома новичков и не самый весёлый футбол обоих грандов.

Шахтер – Динамо: УАФ объявила судей первого в сезоне Классического

Шахтер начинал новый сезон лишь на четвёртый день после разгрома от Интера, играя против Колоса. Ожидалось, что Луиш Каштру выпустит резервный состав, однако португалец сделал всего две замены – вернул Хочолаву в основу и выпустил Трубина вместо Пятова. Это вылилось в довольно инертный футбол – Шахтер доминировал, но было заметно, что бразильцы отбывают номер (особенно в работе без мяча). Открыть счёт удалось только с третьего пенальти в матче, ведь первые два потянул Волынец. Только после этого Шахтеру стало легче – дончане забили ещё дважды, но пропустили вследствие стандарта и проигранного подбора в собственной штрафной.

Шахтер – Колос: неоднозначная победа фаворита и отраженные пенальти Волынца в "похмельном" матче УПЛ

Трудно делать выводы о Шахтере по этому поединку. Ничего нового "горняки" придумать не могли, а старые минусы – прежде всего, оборона на стандартах и ​​кроссах соперника – никуда не исчезли. Также можно отметить проблемы с дисциплиной бразильцев, но не факт, что против Динамо они позволят себе такой же уровень расточительности и пассивности в работе без мяча (особенно это касается Тайсона). С физикой у "оранжево-чёрных" также все в порядке, хотя ее проверял Колос – с Динамо будет сложнее, но вряд ли команда Луиша Каштру через неделю после полуфинала ЛЕ успела растерять кондиции. Зато с проявлением преимущества в классе проблем нет – команда умеет поднимать обороты и дожимать соперника.

Короче говоря, Шахтер вообще не изменился, чего не скажешь о Динамо. Летом киевляне шокировали публику отказом от динамовских сердец в пользу Мирчи Луческу, который сразу же сделал ставку на контроль мяча, активную игру фулбэков по всему флангу и смещения вингеров в центр. Ради развития нового стиля "бело-синие" вернули из аренды своих основных талантов – Тимчик и Супряга стали основными, а Ледневу с Булецей приходится конкурировать со скамейки запасных. Так было и на сборах, и в матче первого тура против Олимпика, в котором киевляне праздновали разгромную победу (4:1). Особое внимание от главного тренера достается Цитаишвили, Супряге, Сидорчуку и Тимчику, хотя и с другими футболистами Луческу в течение игры общается постоянно.

Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румына

Плюсом в футболе киевлян можно назвать работу тренера, который грамотно руководит игрой. На матч с Олимпиком Мирча сместил Караваева ближе к центру и подготовил различные варианты билд-апа, а также неплохо подстроился под сильные качества имеющихся исполнителей – так, Супряга стабильно получал передачи под рывки, Жерсон шикарно обыгрывал, а Буяльский грамотно работал между линиями. Минусом остаётся недисциплинированность и банальность Тимчика, неоднозначность Цитаишвили и некоторые проблемы при стандартах соперника. Впрочем, объёмные выводы делать рано – не только из-за статуса Олимпика и факта первого тура, а и из-за огромных кадровых проблемы Динамо.

Кадровая ситуация

У Шахтера с кадрами все идеально – вместе с командой тренируется даже Исмаили, который, однако, ещё долго не выйдет на поле. У Динамо же существует огромная группа футболистов, участие которых в поединке за Суперкубок остаётся под вопросом. В первую очередь, это касается Попова, Шепелева, Шабанова, Вербича, Миколенко, Бурды, Бенито и Алибекова – предыдущий матч они пропускали из-за повреждения, а новой информации по их форме не было.

Динамо может снова отпустить Русина – есть два претендента

Не факт, что сыграет Буяльский, который получил ушиб в одном из эпизодов матча против Олимпика, покинув поле – Виталий должен восстановиться, но сам не знает, выйдет ли на поле. Существуют вопросы по Русину и Вантуху, которые выздоровели от коронавируса и вернулись к тренировкам, однако не факт, что Луческу доверит им место хотя бы в заявке – слишком много они пропустили на собрании. Также интересно, выйдет ли с первых минут Цыганков, который уже и забить успел в УПЛ – Цитаишвили с Олимпиком не впечатлил, но Витя пропустил почти все спарринги на сборах.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзёра, Сирота, Караваев – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко, Леднев, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Делать прогноз на первые матчи сезона очень трудно, ведь команды подходят к встрече с чистого листа. Очевидно, что в игровом плане Шахтер сильнее, однако дисциплина бразильцев в предыдущем поединке и проблемы со стандартами не дают покоя болельщикам "горняков". Динамо же всегда классно настраивается на дончан – особенно в поединках на вылет. В частности, киевляне уверенно выбили их из четвертьфинала Кубка и переиграли в двух последних Суперкубках. На стороне "бело-синих" также опыт Луческу, у которого семь победных Суперкубков за спиной.

С другой стороны, нынешнее Динамо сырое, а кадровые потери огромные. Что перевесит, сказать трудно, но проблемы с центром обороны у киевлян слишком настораживают. Для матча против Шахтера они выглядят критическими, поэтому фаворитом поединка кажутся именно "горняки" – вероятно, они добудут непростую победу.

Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ