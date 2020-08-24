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Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ

24 августа 23:41 - Читати українською
Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ
Супряга больше всего бил в первом туре / ФК Динамо

Стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. В первом туре состоялось 6 матчей – поединок Львова и Миная перенесли из-за коронавируса. Выделяем лидеров по некоторым важным показателям.

Владислав Супряга нанес больше всего ударов (5), но забил Олимпику только один гол. С реализацией у молодого форварда были проблемы. Пока что он не полностью оправдывает доверие Луческу.

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Томаш Кендзера выполнил больше всего передач (109) и отработал с самой высокой точностью (98,17%). Поляк вынужден был закрывать дыру в центре обороны Динамо. И если с работой на мяче он справился, то к игре в защите были вопросы.

Виталий Вернидуб отдал больше всего передач с продвижением (20), став ответственным за первый пас в обновленной линии обороны Зари. В итоге луганчане забили Десне лишь один гол, а пропустили – три.

Йоонас Тамм чаще всех вступал в единоборства при обороне (16 раз). Выиграл лишь 56% из них, но помог Десне переиграть бронзового призера. Кроме этого, эстонский центрбек отметился голом и стал одним из героев встречи.

Ника Ситчинава больше всех боролся на втором этаже (10 верховых дуэлей). Форвард Ингульца пытался выиграть воздух у СК Днепр-1, однако до опасных моментов его усилия не привели.

Владислав Дубинчак выполнил больше всего навесов (10). И отработал с нормальной точностью – каждая вторая подача во владения Ингульца находила адресата. К сожалению, конвертировать в голы кроссы Дубинчака днепрянам не удалось.

Артем Довбик чаще всех встречался с мячом в чужой штрафной (9 раз). И это принесло СК Днепр-1 плоды. Пусть свои 4 момента Артем не реализовал, но сумел выкатить под результативный удар Цурикову.

Богдан Мишенко выполнил больше всего обыгрышей (12). Очень солидный показатель для УПЛ. Мишенко стал главным героем Александрии по итогам разгрома Мариуполя – к дриблингу добавил ассист и гол.

Юрий Панькив совершил больше всего сейвов (7). Поединок между Александрией и Мариуполем не был столь односторонним, как показывает счет 4:1. Голкиперу "желто-черных" пришлось часто спасать команду.

Евгений Банада чаще других фолил (5 раз). Еще один представитель Александрии, правда, теперь во главе отрицательного рейтинга. При этом хавбек обошелся даже без желтой карточки.

Николай Матвиенко и Валерий Бондарь выполнили больше всего перехватов (по 10). Удивительно, что защитники Шахтера выиграли оборонительную номинацию. Лишнее подтверждение того, что матч против Колоса был тяжелым.

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Данные: Wyscout

Инфографика: Telegram-канал "Смоловой"

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