Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ

– Владислав Супряга нанес больше всего ударов (5), но забил Олимпику только один гол. С реализацией у молодого форварда были проблемы. Пока что он не полностью оправдывает доверие Луческу.

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– Томаш Кендзера выполнил больше всего передач (109) и отработал с самой высокой точностью (98,17%). Поляк вынужден был закрывать дыру в центре обороны Динамо. И если с работой на мяче он справился, то к игре в защите были вопросы.

– Виталий Вернидуб отдал больше всего передач с продвижением (20), став ответственным за первый пас в обновленной линии обороны Зари. В итоге луганчане забили Десне лишь один гол, а пропустили – три.

– Йоонас Тамм чаще всех вступал в единоборства при обороне (16 раз). Выиграл лишь 56% из них, но помог Десне переиграть бронзового призера. Кроме этого, эстонский центрбек отметился голом и стал одним из героев встречи.

– Ника Ситчинава больше всех боролся на втором этаже (10 верховых дуэлей). Форвард Ингульца пытался выиграть воздух у СК Днепр-1, однако до опасных моментов его усилия не привели.

– Владислав Дубинчак выполнил больше всего навесов (10). И отработал с нормальной точностью – каждая вторая подача во владения Ингульца находила адресата. К сожалению, конвертировать в голы кроссы Дубинчака днепрянам не удалось.

– Артем Довбик чаще всех встречался с мячом в чужой штрафной (9 раз). И это принесло СК Днепр-1 плоды. Пусть свои 4 момента Артем не реализовал, но сумел выкатить под результативный удар Цурикову.

– Богдан Мишенко выполнил больше всего обыгрышей (12). Очень солидный показатель для УПЛ. Мишенко стал главным героем Александрии по итогам разгрома Мариуполя – к дриблингу добавил ассист и гол.

– Юрий Панькив совершил больше всего сейвов (7). Поединок между Александрией и Мариуполем не был столь односторонним, как показывает счет 4:1. Голкиперу "желто-черных" пришлось часто спасать команду.

– Евгений Банада чаще других фолил (5 раз). Еще один представитель Александрии, правда, теперь во главе отрицательного рейтинга. При этом хавбек обошелся даже без желтой карточки.

– Николай Матвиенко и Валерий Бондарь выполнили больше всего перехватов (по 10). Удивительно, что защитники Шахтера выиграли оборонительную номинацию. Лишнее подтверждение того, что матч против Колоса был тяжелым.

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Данные: Wyscout

Инфографика: Telegram-канал "Смоловой"