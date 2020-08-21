Шахтер – Динамо: УАФ объявила судей первого в сезоне Классического

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2020 между донецким Шахтером и киевским Динамо.

Трио из Динамо против Мораеса / ФК Шахтер

Чемпиона и обладателя Кубка Украины рассудит судейская бригада во главе с Виталием Романовым. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Первые матчи УПЛ и Суперкубок-2020 состоятся при пустых трибунах

Рефери из Днепра будут помогать ассистенты Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Роль четвертого арбитра исполнит харьковчанин Анатолий Абдула. С системой Видеоассистент рефери будет работать Евгений Арановский (Киев); его помощник – Семен Шлончак из Черкасс.

Отметим, что матч за Суперкубок Украины-2020 между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на столичном НСК Олимпийский. Начало поединка в 21:00.

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