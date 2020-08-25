Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Раніше матчем за Суперкубок відкривали чемпіонат, а нині його розташували між першим туром УПЛ і тривалою паузою, пов'язаною з підготовкою до виступів збірних. Невідомо, куди так поспішали українські футбольні чиновники, адже всі топ-ліги стартують значно пізніше – навіть Бундесліга, яка востаннє виходила на зв'язок наприкінці червня. Наслідком такої поспішності стали незавершені трансферні кампанії, схожість поєдинків на міжсезонні спаринги, два розгроми новачків та не найбільш веселий футбол обох грандів.

Шахтар – Динамо: УАФ оголосила суддів першого в сезоні Класичного

Шахтар починав новий сезон на четвертий день після розгрому від Інтера, граючи проти Колоса. Очікувалось, що Луїш Каштру випустить резервний склад, однак португалець зробив всього дві заміни – повернув Хочолаву в основу та випустив Трубіна замість Пятова. Це вилилось у доволі інертний футбол – Шахтар домінував, але було помітно, що бразильці відбувають номер (особливо в роботі без м'яча). Відкрити рахунок вдалося тільки з третього пенальті в матчі, адже перші два потягнув Волинець. Лише після цього Шахтарю полегшало – донеччани забили ще двічі, але пропустили внаслідок стандарту та програного підбирання у власному штрафному.

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Важко робити висновки щодо Шахтаря по цьому поєдинку. Нічого нового "гірники" вигадати не могли, а старі негаразди – перш за все, оборона на стандартах та кросах суперника – нікуди не зникли. Також можна відзначити проблеми з дисципліною бразильців, але не факт, що проти Динамо вони дозволять собі такий же рівень марнотратства та пасивності у роботі без м'яча (особливо це стосується Тайсона). З фізикою у "помаранчево-чорних" все в порядку, хоча її перевіряв Колос – з Динамо буде набагато складніше, але навряд чи команда Луїша Каштру за тиждень після півфіналу ЛЄ встигла розгубити кондиції. Натомість, з виявом переваги в класі проблем немає – команда вміє підіймати оберти й дотискати суперника.

Словом, Шахтар взагалі не змінився, чого не скажеш про Динамо. Влітку кияни шокували публіку відмовою від динамівських сердець на користь Мірчі Луческу, який одразу ж зробив ставку на контроль м'яча, активну гру фулбеків по всьому флангу та зміщення вінгерів в центр. Заради розвитку нового стилю "біло-сині" повернули з оренд своїх основних талантів – Тимчик і Супряга стали основними, а Лєднєву з Булецею доводиться конкурувати з лави запасних. Так було і на зборах, і в матчі першого туру проти Олімпіка, в якому кияни святкували розгромну перемогу (4:1). Особлива увага від головного тренера дістається Цітаішвілі, Супрязі, Сидорчуку та Тимчику, хоча і з іншими футболістами Луческу протягом гри спілкується постійно.

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Плюсом у футболі киян можна назвати роботу тренера, який грамотно керує грою. На матч з Олімпіком Мірча змістив Караваєва ближче до центру та підготував різні варіанти білд-апу, а також непогано підлаштувався під сильні якості наявних виконавців – так, Супряга стабільно отримував передачі під ривки, Жерсон шикарно обігрував, а Буяльський грамотно працював між лініями. Мінусом залишається недисциплінованість та банальність Тимчика, неоднозначність Цітаішвілі та деякі проблеми при стандартах суперника. Втім, об'ємні висновки робити зарано – не тільки через статус Олімпіка та факт першого туру, а і через шалені кадрові проблеми.

Кадрова ситуація

У Шахтаря з кадрами все ідеально – разом з командою тренується навіть Ісмаїлі, який, однак, ще довго не вийде на поле. У Динамо ж існує величезна група футболістів, участь яких у поєдинку за Суперкубок залишається під сумнівом. В першу чергу, це стосується Попова, Шепелєва, Шабанова, Вербіча, Миколенка, Бурди, Беніто та Алібекова – попередній матч вони пропускали через пошкодження, а нової інформації по них не було.

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Не факт, що зіграє Буяльський, який отримав забій в одному з епізодів матчу проти Олімпіка, покинувши поле – Віталій повинен відновитися, але сам не знає, чи вийде на поле. Існують питання по Русину та Вантуху, які одужали від коронавірусу й повернулися до тренувань, однак не факт, що Луческу довірить їм місце хоча б у заявці – занадто багато вони пропустили на зборах. Також цікаво, чи вийде з перших хвилин Циганков, який вже і забити встиг в УПЛ – Цітаішвілі з Олімпіком не вразив, але Вітя пропустив майже всі спаринги.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Лєднєв, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Робити прогноз на перші матчі сезону дуже важко, адже команди підходять до зустрічі з чистого листа. Очевидно, що в ігровому плані Шахтар сильніше, однак дисципліна бразильців у попередньому поєдинку та проблеми зі стандартами не дають спокою вболівальникам "гірників". Динамо ж завжди класно налаштовується на донеччан – особливо у матчах на виліт. Зокрема, кияни впевнено вибили їх з чвертьфіналу Кубка та переграли в двох останніх Суперкубках. На боці "біло-синіх" також досвід Луческу, в якого сім переможних Суперкубків за спиною.

З іншого боку, нинішнє Динамо сире, а кадрові втрати шалені. Що переважить, сказати важко, але проблеми з центром оборони у киян занадто насторожують. Для матчу проти Шахтаря вони виглядають критичними, тож фаворитом поєдинку здаються саме "гірники" – вірогідно, вони здобудуть непросту перемогу.

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