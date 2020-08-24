Динамо может снова отпустить Русина – есть два претендента

На 21-летнего форварда киевского гранда претендуют два клуба УПЛ, сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Речь идет о Заре и СК Днепр-1. Вероятно, Русин ближе к луганскому клубу, в котором на правах аренды провел первую часть сезона 2019/20. Нападающий успел сыграть за команду Виктора Скрипника 17 матчей, отличился 7 голами. Статистика второй части кампании в составе Динамо значительно скромнее – 2 гола в 13 матчах.

Добавим, что Русин заболел коронавирусом и пропустил матч первого тура УПЛ против Олимпика (4:1).

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