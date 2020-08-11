Шахтер – Базель: Федецкий выделил сильные стороны швейцарцев и предостерег от ошибок Ювентуса

"Базель опытная и хорошая команда, которая доказала в двух победных матчах с немецким Айнтрахтом (3:0 и 1:0), что не случайно прошла в 1/4 финала. Примем во внимание, что немцы уже не та команда, которая была раньше . Ведущие игроки покинули ее и всю силу Базеля мы увидим 11 августа.

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Однако Шахтер выглядит на порядок выше в плане класса и многие считают его фаворитом в этой паре. Но я всегда скептически отношусь к такого рода суждениям, ведь до игры можно считать кого-то фаворитом лишь на бумаге. Можно рассуждать о слабых и сильных сторонах соперников, но все покажет поединок. Если ребята будут играть так, как против Вольфсбурга, то никаких глобальных проблем не произойдет.

Нужно отметить, что Базель грамотно и плотно играет в обороне, не оставляя много маневров для атаки. Наверное швейцарцы будут играть вторым номером, ждать своих шансов в контратаках, при этом рассчитывая на ошибки "горняков". Ну и, конечно, будут надеяться на стандартные положения, и на это нужно в первую очередь обратить внимание.

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Эта стадия состоит не из двух матчей, где есть возможность что-то исправить, а из одного. И любая досадная ошибка может стоить выхода в следующий раунд. Думаю, Шахтер все это понимает, поэтому подойдет к игре во всеоружии, сконцентрированным и не подарит никаких шансов оппоненту. Понимаем, что Базель по силе Шахтеру. Но есть пример матча Ювентус – Лион: туринцы обязаны были проходить французов, но те перевернули все с ног на голову. Зная европейский опыт игроков Шахтера, наверное ребята все учтут, плюсы и минусы Базеля.

У Шахтера класс игроков выше, индивидуальное мастерство и сыгранность. И даже новички, которые пришли позже, быстро вписываются в коллектив. А еще самое ценное – это "золотые" замены. Есть команды, которые делают замену ради замены, если кто-то устал. А в Шахтере замены направлены на усиление игры. Мы не раз видели, как, особенно в последнем матче против немцев, футболисты, которые выходят на замену, мощно усиливают игру, дожимают соперника, делая результат. В Шахтера есть свой стиль, который позволяет быть команде на ведущих ролях в Европе. До стартового свистка шансы всегда равны, но при равенстве кто-то окажется сильнее", – сказал Федецкий в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, матч между Шахтером и Базелем состоится уже сегодня, 11 августа, на нейтральном поле в Германии. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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