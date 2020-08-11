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Шахтер – Базель: экс-звезда "горняков" предостерег подопечных Каштру от недооценки соперника

10:27 - Читати українською
Шахтер – Базель: экс-звезда "горняков" предостерег подопечных Каштру от недооценки соперника
Сергей Ковалёв / ФК Шахтер

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Сергей Ковалёв высказался относительно противостояния своей бывшей команды со швейцарским Базелем в матче 1/4 финала Лиги Европы.

 

"Уверен в одном – поединок для дончан будет непростым. Не может слабый коллектив добраться до четвертьфинала европейского турнира. Причем не стоит забывать, что состоится лишь одна игра, в которой может произойти все, что угодно.

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Впрочем, матч с Вольфсбургом показал, что "горняки" сейчас находятся в хорошей форме. Создается впечатление, что и не было паузы, связанной с карантином, настолько ровно и качественно коллектив сейчас выступает. И это несмотря на то, что в чемпионате у дончан не было конкуренции.

Однако, ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Да, швейцарцы еще не пропускали в четырех матчах плей-офф Лиги Европы, но потенциала для того, чтобы размочить ворота Базеля у футболистов Шахтера предостаточно", – сказал Ковалев в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, уже сегодня, 11 августа, Шахтер в 1/4 финала Лиги Европы сыграет со швейцарским Базелем. Начало матча в 22:00.

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Шахтер Шахтер Базель Базель Лига Европы Шахтер - Базель Сергій Ковальов
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