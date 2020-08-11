Шахтар – Базель: Федецький виділив сильні сторони швейцарців і застеріг від помилок Ювентуса

"Базель досвідчена і непогана команда, яка довела у двох переможних матчах з німецьким Айнтрахтом (3:0 і 1:0), що не випадково пройшла в 1/4 фіналу. Візьмемо до уваги, що німці вже не та команда, яка була раніше. Провідні гравці покинули її і всю силу Базеля ми побачимо 11-го серпня.

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Проте Шахтар виглядає на порядок вище в плані класу і багато хто вважає його фаворитом у цій парі. Але я завжди скептично ставлюся до такого судження, адже до гри можна вважати когось фаворитом лише на папері. Можна міркувати про слабкі та сильні сторони суперників, але все покаже поєдинок. Якщо хлопці будуть грати так, як проти Вольфсбурга, то ніяких глобальних проблем не станеться.

Потрібно відзначити, що Базель грамотно і щільно грає в обороні, не залишаючи багато маневрів для атаки. Напевно швейцарці будуть грати другим номером, чекати своїх шансів у контратаках, при цьому розраховуючи на помилки "гірників". Ну і, звичайно, будуть сподіватися на стандартні положення, що у них добре награно, і на це потрібно в першу чергу звернути увагу.

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Ця стадія складається не з двох матчів, де є можливість щось виправити, а з одного. І будь-яка прикра помилка може коштувати виходу в наступний раунд. Думаю, Шахтар все це розуміє, тому підійде до гри у всеозброєнні, сконцентрованим і не подарує жодних шансів опоненту. Розуміємо, що Базель по силі Шахтарю. Але є приклад матчу Ювентус – Ліон: туринці зобов'язані були проходити французів, але ті перевернули все з ніг на голову. Знаючи європейський досвід гравців Шахтаря, напевно хлопці все врахують, плюси і мінуси Базеля.

У Шахтаря клас гравців вище, індивідуальна майстерність і зіграність. І навіть новачки, які прийшли пізніше, швидко вписуються у колектив. А ще найцінніше – це "золоті" заміни. Є команди, які роблять заміну заради заміни, якщо хтось втомився. А у Шахтарі заміни спрямовані на підсилення гри. Ми не раз бачили, як, особливо в останньому матчі проти німців, футболісти, які виходять на заміну, потужно підсилюють гру, дожимають суперника, роблячи результат. У Шахтаря є свій стиль, який дозволяє бути команді на провідних ролях в Європі. До стартового свистка шанси завжди рівні, але при рівності хтось виявиться сильнішим", – сказав Федецький у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Базелем відбудеться вже сьогодні, 11 серпня, на нейтральному полі у Німеччині. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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