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Алан Патрик – о четвертьфинале Лиги Европы против Базеля: Такие матчи состоят из небольших деталей

12:13 - Читати українською
Алан Патрик – о четвертьфинале Лиги Европы против Базеля: Такие матчи состоят из небольших деталей
Алан Патрик / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик в ожидании матча 1/4 финала Лиги Европы против Базеля отметил максимальную концентрацию "горняков", направленную на получение необходимого результата.

 

"Мы прекрасно знаем, что это будет сложный поединок. Все-таки это стадия в один матч. Мы должны быть максимально сконцентрированы во встрече такого уровня, чтобы показать все лучшее на футбольном поле.

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Мы знаем, что такие матчи состоят из небольших деталей. Верю, что наша команда сможет провести хороший матч и добиться главной цели – победы против Базеля", – сказал Алан Патрик в комментарии программе "ФутболNEWS".

Напомним, сегодня, 11 августа, на нейтральном поле в Германии, в рамках 1/4 финала Лиги Европы Шахтер будет принимать Базель. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Лига Европы Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Алан Алан Патрик Базель Базель
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