Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Шахтер встретится со швейцарским Базелем в поединке 1/4 финала Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на матч Шахтер – Базель и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Базель состоится во вторник, 11 августа, в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе Фельтинс-Арена, на котором когда-то в составе Шальке выступал Евгений Коноплянка. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/4 финала Лиги Европы.

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Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Шахтер – Базель:

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Шахтер явным фаворитом противостояния. На победу дончан в основное время принимают ставки с коэффициентом 1.88. В аналогичный триумф Базеля верят значительно меньше – 4.00. На ничью, которая переведет игру в экстра-тайм, ставят 3.60. Выход "горняков" в полуфинал оценивают в 1.50, а швейцарцев – 2.50. Наиболее вероятным итогом игры считают победу Шахтера со счетом 1:0 – коэффициент 7.00.

Похожие цифры предлагает Bwin. На выигрыш Шахтера в основное время можно поставить с коэффициентом 1.85. Возможный успех команды Марселя Коллера по итогам 90 минут оценивается баллом 4.10. Вероятность ничьи – 3.75.

Заметим, в 1/8 финала Шахтер и Базель преодолели немецкий барьер. "Горняки" прошли Вольфсбург (5:1 по сумме двух матчей), а швейцарцы разгромили Айнтрахт с общим счетом 4:0.

Напомним, что четвертьфинальная стадия Лиги Европы состоит из одной игры. Победитель матча Шахтер – Базель в полуфинале будет противостоять сильнейшему в паре Интер – Байер. Поединок 1/2 финала Лиги Европы пройдет 17 августа в Дюссельдорфе, а финал – 21 числа в Кельне.

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