Стало известно, где дончане будут принимать команду Руслана Ротаня.

В понедельник, 14 августа, Шахтер в центральном матче 3-го тура УПЛ встретиться с Александрией. По информации пресс-службы "горняков", команды сыграют на стадионе Левый берег в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области. Вместимость арены – 4700 зрителей.

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Интересно, что на этом стадионе свои домашние матчи проводят Заря, Металлист 1925 и сам Левый берег (в Первой лиге).

Напомним, после двух туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет пятым с 4-мя очками (подопечные ван Леувена одолели Металлист 1925 и расписали ничью с Вересом).

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