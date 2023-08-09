Главный тренер Александрии Руслан Ротань хочет закрыть позицию левого защитника, которая сейчас является самой проблемной в команде. Селекционная служба откликнулась на просьбу наставника и уже нашла подходящую кандидатуру.

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По информации "ТаТоТаке", в ближайшее время команду может усилить игрок этого амплуа из Эквадора. Отмечается, что клуб сейчас проводит активную селекционную работу на рынке Южной Америки, и это не последний легионер, которого ждут в команде Руслана Ротаня.

Напомним, Александрия начала новый сезон с двух побед и занимает в турнирной таблице УПЛ третью строчку (после 2-х туров).

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