Поединок 30-го тура УПЛ между Колосом и Зарей состоится на домашнем стадионе ковалевцев, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

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Луганчане проводили свои домашние матчи на стадионе Левый берег, но в последнем туре на этой арене Металлист 1925 будет принимать Верес. Поединки начнутся в одно и то же время.

Ранее Заря на своем сайте местом проведения матча с Колосом заявляла стадион Динамо им. В. Лобановского (киевляне играют на выезде с Рухом), но, в конце концов, решила остановиться на арене ковалевцев.

Напомним, дуэль между Зарей и Колосом состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи в 15:30.

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