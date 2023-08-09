У понеділок, 14 серпня, Шахтар у центральному матчі 3-го туру УПЛ зустрінеться з Олександрією. За інформацією прес-служби "гірників", команди зіграють на стадіоні Лівий берег у селі Гнідин Бориспільського району Київської області. Місткість арени – 4700 глядачів.

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Цікаво, що на цьому стадіоні свої домашні матчі проводять Зоря, Металіст 1925 і сам Лівий берег (у Першій лізі).

Нагадаємо, після двох турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятим з 4-ма очками (підопічні ван Леувена здолали Металіст 1925 та розписали нічию з Вересом).

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