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Шахтер – Динамо: На матче ожидается около 25 тысяч болельщиков

15:47 26 Читати українською
Шахтер – Динамо: На матче ожидается около 25 тысяч болельщиков
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Большой интерес вызвал поединок между грандами украинского футбола – болельщики стремятся стать свидетелями ожесточенного противостояния между командами на футбольном поле.

 

Уже совсме скоро в Харькове начнется центральный поединок 14-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер примет киевское Динамо. Классическое противостояние грандов украинского футбола вызвало немалый ажиотаж среди болельщиков.

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На матч уже продано более 21 тысячи билетов, сообщает Динамомания. В общем, на ОСК Металлист ожидается около 25 тысяч болельщиков.

Напомним, результат этого поединка может иметь огромное значение в распределении медалей чемпионата – в случае проигрыша Динамо "горняки" оторвутся от киевлян на 13-ть очков и отыграть это преимущество будет крайне трудно, учитывая участие столичной команды в Кубке Украины и Лиге Европы.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
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