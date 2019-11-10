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Демьяненко: Отыграть 13 очков от Шахтера будет нереально

14:43 106 Читати українською
Демьяненко: Отыграть 13 очков от Шахтера будет нереально
Анатолий Демьяненко / Getty Images

Бывший игрок и тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от центрального матча 14-го тура между Шахтером и Динамо.

 

"Все болельщики ждут от Шахтера и Динамо хорошей и качественной игры, ведь Динамо – Шахтер – это вывеска украинского футбола. Не сомневаюсь, что будет интрига, будет напряжение и бескомпромиссная игра. Главное, чтобы футболисты не переступали грань дозволенного и матч прошел без грубости.

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Конечно, Шахтер имеет преимущество в турнирной таблице, и этот факт будет давить на динамовцев, потому что в Харькове им нужно играть только на победу. В случае фиаско 13 очков отыграть уже будет фактически нереально. Это слишком большое преимущество. Тем не менее, в последних играх динамовцы выглядят хорошо, команда прибавила, поэтому легко горняком тоже не будет. Ждем красивой и зрелищной игры", – сказав Демьяненко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, уже через несколько часов в Харькове в матче 14-го тура сойдутся гранды украинского футбола – Шахтер и Динамо.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Анатолий Демьяненко
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