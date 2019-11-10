Шахтар – Динамо: на матчі очікується близько 25 тисяч уболівальників

Неабияке зацікавлення викликав поєдинок між грандами українського футболу – уболівальники прагнуть стати свідками запеклого протистояння між командами на футбольному полі.

Вже зовсім скоро у Харкові розпочнеться центральний поєдинок 14-го туру чемпіонату України, в якому донецький Шахтар прийматиме київське Динамо. Класичне протистояння грандів українського футболу викликало чималий ажіотаж серед уболівальників.

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На матч вже продано більше 21 тисячі квитків, повідомляє Динамоманія. Загалом, на ОСК Металіст очікується близько 25 тисяч уболівальників.

Нагадаємо, результат цього поєдинку може мати величезне значення у розподілі медалей чемпіонату – у разі програшу Динамо "гірники" відірвуться від киян на 13-ть очок і відіграти цю перевагу буде вкрай важко, зважаючи на участь столичної команди у Кубку України та Лізі Європи.

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