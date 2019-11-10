Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Шахтер принимает Динамо в рамках 14-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Традиционно, в Классическом дерби определяется, кто будет чемпионом, но на этот раз даже самым преданным болельщикам киевлян трудно поверить в возможность триумфа при отрыве "горняков" в 10 очков. Даже сокращение этого расстояния до семи зачётных баллов особо не изменит ситуацию – разве что "бело-синие" будут побеждать во всех последующих матчах, включая два дополнительных поединка против Шахтера. Тем не менее, искра в этом матче будет, ведь всего две недели назад динамовцы вынесли чемпиона в Кубке, а Степаненко после этого наехал на арбитраж – и это при том, что его могли удалить ещё в первом тайме. Словом, каждому в сегодняшнем поединке есть что доказывать.

Сильные и слабые стороны Динамо

Динамо при Алексее Михайличенко оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны имеем доминирование в чемпионате – в последних семи матчах УПЛ киевляне забили 18 голов, пропустив всего один автогол. С другой стороны, в поединках против команд, которые хорошо пресингуют, "бело-синие" выглядят не так убедительно, с большим трудом одолев Александрию и проиграв Десне, а в еврокубках к этому добавились три ничьи против Копенгагена и Лугано. Впрочем, именно благодаря агрессивному прессингу Динамо победило Шахтер в Кубке, вообще не выпуская "горняков" за центральный круг в первые 10 минут. В чём вице-чемпионы точно сильнее лидера, так это в обороне, где просто шикарную игру демонстрируют Попов, Шабанов и Миколенко.

Основной проблемой киевлян является зависимость от формы лидеров. Особенно это касается центра поля, где наибольший вес имеет Сидорчук – когда он в форме, то делает 9 возвратов мяча на чужой половине поля, 90% точности передач, а также забивает шедевральный гол Шахтеру. Когда капитан не в форме – у него всего 4 отбора (в 14 эпизодах) и 1 перехват, хотя по качеству передач он всё равно лучший. К сожалению, сегодня он не сыграет из-за дисквалификации, однако картина показательна. Шепелев по уровню влияния не стоит и рядом.

Не очень впечатляет и Цыганков, хотя с тем же Копенгагеном ему удался ассист на Вербича. Вызывают вопросы и решения тренерского штаба, который в течение двух суперсложных матчей подряд не сделал ни одной замены до 88-й минуты. Словом, в Динамо всё сложно.

Сильные и слабые стороны Шахтера

Шахтер – безусловный лидер УПЛ, который устраивает погромы даже вторым составом. Подопечные Луиша Каштру в рамках чемпионата забили уже 39 голов, пропустив всего шесть и не допустив ни одного поражения – исключением стала Александрия, которой удалось отобрать очки у "горняков". Собственно, о сильных сторонах Шахтера долго говорить не приходится – у дончан лучшая кадровая комплектация, опыт топ-матчей в Лиге чемпионов и продуманная организация в атаке. По качеству и стабильности игры это однозначно лучшая украинская команда. Шахтар тянет вниз игра в обороне и выход из-под прессинга.

Большую часть времени этот минус остаётся незаметным, однако в каждом из топ-матчей "горняки" получают массу проблем: они вообще ничего не смогли противопоставить Манчестер Сити, откровенно отскочили с Динамо Загреб, безапелляционно проиграли Динамо Киев, расписали ничью с Александрией и пропустили от Зари три гола – и это только самые запоминающиеся неудачи. Центр обороны дончан, составленный из Матвиенко и Кривцова, допускает грубые ошибки практически в каждой игре, а фулбэки играют по бразильский системе (топово впереди и как придётся – сзади).

При этом заметно, что у Луиша Каштру нет опыта главного тренера – он долго реагирует на ходы своих визави и принимает прогнозируемые решения в ответ, что особенно ярко продемонстрировало кубковое Классическое. Тренерский штаб и футболисты оказались просто не готовы к агрессивному давлению Динамо, а всё, что удалось придумать перерыве – это перевести Коноплянку вправо. Впрочем, тренерский штаб Алексея Михайличенко также не впечатляет оперативностью (чего только стоит эпопея с заменой Гармаша).

Статистика противостояния и интересные факты

1. Это Классическое дерби станет 63-м в рамках чемпионата Украины. 62 поединка этих команд в УПЛ зафиксировали 24 победы Динамо и 21 победу Шахтера, а ещё 17 матчей завершились вничью.

2. Общий счёт противостояния в Классических дерби, проведенных в рамках чемпионатов Украины – 78:72 в пользу Динамо.

3. В Харькове в рамках УПЛ было проведено всего 6 классических. Шахтер победил в них лишь однажды, испытав при этом три поражения и дважды сыграв вничью. Общий счёт противостояния в Харькове в чемпионате – 6:8 в пользу "столичных".

4. Самый результативный матч между этими командами был сыгран именно в рамках УПЛ – 12 декабря 2016 года в Киеве динамовцы уступили "горнякам" со счетом 3:4.

5. Шахтер последний раз проигрывал в УПЛ 3 августа 2018, в Киеве, и именно от Динамо – 0:1

6. "Горняки" не знают поражений в чемпионатах уже 42 матча подряд: + 36=6, а на своём поле – 25 игр: + 20 = 5

7. Динамо две из трёх своих самых крупных поражений в чемпионатах претерпело именно от Шахтера (дважды по 0:3).

Кадровая ситуация

У "горняков" с кадрами непросто. Точно не смогут сыграть Евгений Коноплянка и Манор Соломон, получившие повреждения в последних матчах и не попавшие в заявку. Алан Патрик пропустит матч из-за дисквалификации, однако есть и положительные новости – в общую группу вернулся Майкон. Впрочем, его участие в поединке довольно сомнительно.

Динамовцам не поможет дисквалифицированный Сергей Сидорчук, а в лазарете остаются Денис Бойко и Никита Бурда. Уже должны были восстановиться от травм Тамаш Кадар и Виталий Буяльский – появление первого маловероятно, а вот второй может выйти в основе. Если, конечно, будет готов.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров

Специалисты из компании Marathon Bet фаворитом противостояния считают Шахтер. На победу "горняков" контора поставила коэффициент 1,75, в то время как победу динамовцев оценили в 4,40. Ставка на ничью увеличит ваш выигрыш в 3,94 раз.

Также букмекер определился с самыми вероятными итоговыми результатами матча УПЛ. Победа дончан с разницей в один мяч, по мнению аналитиков, наиболее вероятна – 6,80. На результативную ничью 1:1 можно поставить с хорошим коэффициентом 7,20. Зато минимальная победа киевлян оценивается баллом 12,25.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч в Киеве дал яркий пример того, как нужно играть против Шахтера. Вероятно, и сейчас динамовцы бросятся в высокий прессинг с первых минут, однако теперь у них нет пушки Сидорчука (и его передач), а дончане должны быть готовы к такому старту. Большого количества голов в Классическом также не должно быть. Команды слишком хорошо знают друг друга.

Оба коллектива истощены тяжёлым календарем с топ-матчами, в которых нужно было выложиться на максимум. Чуть больше сил отдали "горняки", поэтому на один забитый киевлянами гол точно можно надеяться – например, со стандарта. Впрочем, футбол Динамо ещё не достиг того уровня, чтобы не пропускать от топ-команд. Наиболее вероятно, что матч завершится результативной ничьей.

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