Евтушенко: Шахтеру и Динамо придется очень непросто, ведь Александрия и Заря не испытывают давления

Бывший футболист Динамо Вадим Евтушенко считает, что лидерам УПЛ будет непросто в первом туре после возобновления чемпионата.

"Кто из лидеров УПЛ больше готов к возобновлению чемпионата, если взять матчи на евроарене? Сложно сравнить матче Динамо и Шахтера – у каждого получилась своя история. Однако грандам следует учитывать тот факт, что их ждут поединки с командами, которые серьезно претендуют не только на путевку в Лигу Европы, но и на третье место.

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Думаю, именно первый весенний тур чемпионата Украины покажет, на что сейчас способны лидеры. Могу лишь отметить, что Динамо неплохо выглядит в физическом плане.

Эмоциональный фон в Заре и Александрие сейчас очень хороший. Они не чувствуют никакого давления. А вот Шахтеру и Динамо необходимо обязательно побеждать. Лидерам действительно придется непросто", – цитирует Евтушенко "Команда №1".

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К слову, в 19 туре УПЛ Динамо будет принимать Зарю, а Шахтер – Александрию. Матчи состоятся 25 февраля, киевляне начнут поединок в 18:30, а "горняки" в 19:00.

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