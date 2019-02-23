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Бондаренко: Александрия очень сильная благодаря сплоченному коллективу

18:58 28 Читати українською
Бондаренко: Александрия очень сильная благодаря сплоченному коллективу
Валерий Бондаренко / Фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко поделился поделился ожиданиями от матча против Александрии, за которую выступал ранее.

"Александрия сильная коллективом, очень организована в обороне, ребята бьются друг за друга на поле.

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

В составе есть хороший форвард Ситало, который выигрывает много борьбы, забивает важные мячи. В центре Запорожан и Банада слаженно действуют, давно выступают вместе. Также стоит опасаться быстрых фланговых хавбеков.

Ребята выкладываются на поле, стараются выполнять все требования главного тренера, и приносит результат", – цитирует Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
до матча
1
дн
:
22
час
:
29
мин
Александрия
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