Полузащитник Шахтера Эгиналдо получил наказание за свое неспортивное поведение в матче 28-го тура УПЛ против Динамо.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение относительно агрессивного поведения Эгиналдо после игры Шахтер – Динамо, сообщает официальный сайт УАФ.

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Бразильцу досталось серьезное наказание – дисквалификация на 3 матча. Поскольку до конца сезона 2023/24 завершился один поединок, то Эгиналдо пропустит и старт следующего сезона.

Добавим, что хавбек провел 21 матч за Шахтер в этом сезоне, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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