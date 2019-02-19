Кулач подтвердил, что отказался переходить в российский Енисей

Новоиспеченный форвард Александрии Владислав Кулач рассказал, что имел несколько вариантов для продолжения карьеры.

"Почему покинул Ворсклу? Это было сугубо мое решение. О нем в клубе я сообщил заранее. Хотелось сменить обстановку.

Кулач отказывался переходить в Александрию из-за низкой зарплаты

Дело в том, что у меня были хорошие варианты продолжить карьеру за рубежом, но что-то каждый раз не срастается. В принципе, я мог вернуться в Полтаву, но решил, что на данный момент, обратной дороги нет.

Но скажу откровенно, что я не жалею о том, что сделал выбор в пользу Александрии. Надеюсь помочь команде достичь поставленных целей. Срок арендного соглашения с Александрией рассчитан до лета. Хотя сейчас трудно сказать, что будет через несколько месяцев.

Из каких стран были предложения? Не хочу сейчас их называть, поскольку не исключено, что летом могу там оказаться. Скажу, что это были сильные чемпионаты и команды, которые ставят перед собой задачу бороться за пьедестал.

Кулач официально стал игроком Александрии

Информация о том, что меня приглашал Енисей? Действительно, у меня было предложение от Енисея, но по ряду причин я отказался туда ехать. Были варианты и с Украиной, но я понимал, за что борется команда Владимира Шарана. Поэтому спортивный принцип взял верх", – цитирует Кулача Команда№1.