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Шахов: Желаю Динамо повторить путь Днепра в Лиге Европы

14:56 6 Читати українською
Шахов: Желаю Динамо повторить путь Днепра в Лиге Европы
Евгений Шахов / соцсети

Полузащитник ПАОКа Евгений Шахов поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо.

"У Олимпиакоса сейчас хороший период, команда находится в отличной форме. Но ПАОК ее переиграл, и это был серьезный удар. Думаю, теперь Динамо предстоит встреча не просто с раненным зверем, а с тяжело раненным зверем. Настрой там будет запредельный, и болельщики помогут. Правда, если забить быстрый гол, то греческий зритель своим свистом может помогать уже и гостям. Нужно иметь это ввиду.

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Футболисты Олимпиакоса стараются высоко прессинговать, мы пытались выходить из-под этого давления через пас. Можно и с помощью длинных передач, но тогда нападающему нужно хорошо цепляться за мяч. Защитники тоже стоят высоко, поэтому можно и нужно убегать в контратаку. Самое важное пройти первую волну прессинга.

В составе соперника выделяется вся атакующая линия, но особняком стоит Константинос Фортунис. Для Динамо будет хорошо, если он не сыграет. У греков, кстати, есть проблемы на правом фланге обороны – это можно использовать.

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Большое значение будет иметь физическое состояние Динамо. После сборов всегда тяжело начинать, но я желаю киевлянам повторить путь Днепра. Мы тоже играли с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы", – цитирует Шахова Команда 1.

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
4
час
:
52
мин
Динамо Киев
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