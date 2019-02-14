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Шахов: Бажаю Динамо повторити шлях Дніпра в Лізі Європи

14:56 336 Читать на русском
Шахов: Бажаю Динамо повторити шлях Дніпра в Лізі Європи
Євген Шахов / соцмережі

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

"В Олімпіакоса зараз хороший період, команда перебуває у відмінній формі. Але ПАОК її переграв, і це був серйозний удар. Думаю, тепер Динамо чекає зустріч не просто з пораненим звіром, а з важко пораненим звіром. Настрій там буде позамежний, і вболівальники допоможуть. Правда, якщо забити швидкий гол, то грецький глядач своїм свистом може допомагати вже і гостям. Потрібно мати це на увазі.

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Футболісти Олімпіакоса намагаються високо пресингувати, ми намагалися виходити з-під цього тиску через пас. Можна і за допомогою довгих передач, але тоді нападнику потрібно добре чіплятися за м'яч. Захисники теж стоять високо, тому можна і потрібно тікати в контратаку. Найважливіше пройти першу хвилю пресингу.

У складі суперника виділяється вся атакувальна лінія, але осібно стоїть Константінос Фортуніс. Для Динамо буде добре, якщо він не зіграє. У греків, до речі, є проблеми на правому фланзі оборони – це можна використовувати.

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Велике значення матиме фізичний стан Динамо. Після зборів завжди важко починати, але я бажаю киянам повторити шлях Дніпра. Ми теж грали з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи", – цитує Шахова Команда 1.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
3
год
:
30
хв
Динамо
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