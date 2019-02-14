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Чигринский: Болельщики Олимпиакоса могут освистывать даже своих

14:30 16 Читати українською
Чигринский: Болельщики Олимпиакоса могут освистывать даже своих
Дмитрий Чигринский / соцсети

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал об атмосфере на стадионе Георгиос Карайскакис перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо.

"Георгиос Караискакис – стадион с невероятной аурой. Но болельщик там очень требовательный и специфический. Если своя команда допускает ошибки, они начинают гудеть и освистывать даже своих.

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Разумеется, со старта будет поддержка, но чем больше неприятностей Динамо будет доставлять Олимпиакосу, чем больше будет владеть преимуществом и заставлять соперника ошибаться, тем сложнее греческим футболистам будет держаться перед своими болельщиками. Фанаты агрессивно реагируют на такие вещи.

Стоит воспринимать этот матч как бешеный опыт. Насколько я знаю, уже sold out, на стадионе будет биток. Это топовый уровень с точки зрения атмосферы на стадионе. Дополнительной мотивации не надо – аншлаг на трибунах, плей-офф Лиги Европы. Играть при такой атмосфере очень приятно. Все агрессивно, но это же классно, когда все 33 тысячи против тебя, это дополнительно мотивирует.

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Нам предстоит это ощутить после Динамо в следующее воскресенье. Для нас это еще и дерби, большая неприязнь между клубами. Всегда хочется как-то заткнуть Олимпиакос, потому что последние лет 10 они и так господствовали в греческом футболе. Лишь в последнем году мы прервали их гегемонию", – цитирует Чигринского Tribuna.com.

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
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4
час
:
53
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Динамо Киев
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