В матче за Суперкубок Казахстана Тобол в серии пенальти одолел Ордабасы (5:4). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Казахстан, Суперкубок

Ордабасы – Тобол – 1:1 (4:5 – после серии пенальти)

Голы: Макаренко, 45 – Миладинович, 63

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Накануне в Казахстане состоялся матч за Суперкубок, в котором встречались чемпион страны – Ордабасы и обладатель Кубка – Тобол. В составе обеих команд в старте вышли украинцы, которые провели на поле весь поединок. В частности, за Ордабасы сыграли защитник Игорь Пластун и хавбек Евгений Макаренко (Артем Беседин всю игру провел в запасе), а за Тобол – Евгений Шахов.

Макаренко вывел свою команду вперед под занавес первого тайма, однако после перерыва Миладинович восстановил статус-кво и судьба игры решалась в серии послематчевых пенальти. Фортуна улыбнулась футболистам Тобола, которые ошиблись лишь однажды.

Как следствие, Шахов добыл уже вторую награду в Казахстане, в свою очередь украинские новобранцы Орбадасы потеряли шанс сходу завоевать дебютный трофей.

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