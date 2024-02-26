Месси спас Кривцова и Ко от фиаско в МЛС – Интер Майами вышел в лидеры, экс-звезда Барселоны не забил пенальти
В матче 2-го тура МЛС Интер Майами на выезде расписал ничью с Лос-Анджелес Гэлакси (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
МЛС, 2-й тур
Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами – 1:1
Голы: Йовельич, 75 – Месси, 90+2
Нереализованный пенальти: Пуч, 13
Удаление: Дельгадо, 87 (Л-А Г., вторая желтая карточка)
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После победы в первом туре над Реал Солт-Лейк (2:0) Интер Майами пытался развить свой успех и привезти очередные три очка из Лос-Анджелеса. В составе гостей в основе вышли все звезды команды – Месси, Альба, Суарес, Бускетс и Кривцов.
На 11-й минуте Бускетс руками пытался остановить соперника и привез пенальти в свои ворота. К мячу подошел его бывший одноклубник Рики Пуч, но не сумел переиграть голкипера (тот угадал направление удара). В середине тайма Пуч мог реабилитироваться, но попал в перекладину. Месси ответил ударом с отскоком от газона – вратарь хозяев справился.
После перерыва команды обменялись 100%-ми моментами, но счет оставался без изменений. Настоящую феерию выдали оба голкипера, которые тянули все, что летело в их ворота. В конце концов, на экваторе второй сорокапятиминутки Лос-Анджедлесу наконец удалось продавить оборону соперника: Пуч пробил издали, вратарь отбил, но соперник успел перехватить и Йовельич добил сферу в сетку.
Хозяева поймали кураж, накатывая атаку за атакой на ворота Интера. "Цапли" выстояли, получили на последней минуте численное большинство (Дельгадо заработал второй "горчичник") и в добавленное время сумели сравнять: Месси из района одиннадцатиметровой отметки точно замкнул прострел от Альбы.
В итоге, Интер набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.