Полузащитник Евгений Шахов в ближайшее время официально присоединится к греческому АЕК.

Шахов достиг соглашения с Лечче о расторжении контракта и станет игроком АЕКа, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Украинец присоединится к греческому клубу на правах свободного агента и подпишет соглашение сроком на 2 года. Отметим, что в составе АЕК выступает Дмитрий Чигринский, а сам Шахов ранее выступал за принципиального соперника – ПАОК.

Напомним, Лечче вылетел из Серии А по итогам прошлого сезона. К слову, Шахов провел 24 поединка в составе итальянского клуба, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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