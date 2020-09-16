Стадион Групама Арена, один поединок без зрителей, который решает судьбу путевки в плей-офф. Матч, как и онлайн-трансляция Ференцварош - Динамо Загреб на "Футбол 24", стартовал в 20:00. В прошлом сезоне хорваты не пустили команду Реброва в групповой этап ЛЧ. После выездной ничьей случился домашний погром. Сегодня "Фради" были настроены отомстить. Подопечные украинского тренера не проиграли ни одного из 5 официальных матчей нового сезона (4 победы). Чемпионы Хорватии выиграли все свои 4 поединка в домашней лиге, а вот румынский Клуж прошли только по пенальти. Если чемпион Венгрии сможет пройти в плей-офф, дальше его ждет победитель пары Карабах/Мольде.

Ференцварош – Динамо З: онлайн-трансляция матча ЛЧ, в котором Ребров и другие украинцы бьются за плей-офф

Резкий старт от обеих команд. Норвежский суданец Нгуен на скорости прошел защитника и подал с линии лицевой, а капитан венгров Ловренчич замкнул ударом в касание. Шла 76 секунда. Идеальный старт для команды Реброва, которая любит выставлять автобусы против более сильных соперников. Однако уже в последующие 7 минут Загреб создал две классные возможности. Стеночка в штрафной и обводной удар с расстрельной дистанции – любимец сына Реброва Дибуш спасает раз за разом. А здесь уже помогает немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, придумавшим пенальти в ворота Шахтера в ЛЧ.

Хорваты закономерно сравняли. Слишком много ошибок в защите Ференцвароша. В частности, на стандартах. После подачи углового Ловренчич выпустил своего игрока, а Гояк не без помощи соперника Узуни подправил снаряд в ворота. Сразу после этого уже на 25 минуте Ребров снял своего капитана. Похоже, что все же из-за повреждения. Как же остро действует левый фланг атаки Ференцвароша. Очень перспективные 3 атаки только в последний момент прерывали центральные защитники Загреба. Хозяева откровенно перехватили инициативу после пропущенного мяча.

На этот раз подача, а не прострел от левого защитника сборной Боснии и Герцеговины Чивича. Форвард национальной команды Албании Узуни наконец-то переиграл 18-летнего Йошко Гвардиола, но вратарь гостей потянул. Ребров в отчаянии схватился за голову – это был моментище! Неудачная скидка головой Харатина на чужой половине привела к быстрой контре. Казалось, не успевал вернуться в оборону Чивич, оставив огромное свободное пространство. Однако в последний момент босниец в подкате на грани фола и пенальти спас Ференцварош. По 4 точных удара за первые 45 минут. Равновесие и в контроле мяча. Атак больше у Динамо (на 6), а вот Ференцварош действовал опаснее (преимущество в 5 острых наступлений).

Второй тайм также стартует с перевесом венгерского клуба. Шигер пробивал с убойного расстояния без помех, но как-то очень уж коряво. И снова отчаяние на лице Реброва - столько супермоментов его команда в предыдущих раундах не транжирила. Стоянович отвечает индивидуальным проходом. Только голкипер "Фради" Дибуш остановил проход правого защитника сборной Словении, который слишком легко накрутил 4 оппонентов, среди которых и наш Харатин. И еще один провал левого фланга Ференцвароша. Кастрати получил море времени, а пробил не очень удачно, выйдя на голкипера.

Фантастика! Чивич привозит момент на свои ворота, теряя мяч в центре поля на ровном месте. Но и здесь динамовцы слишком долго думают перед ударом, а потом стреляют куда-то в небеса. Тут же еще один удар с пределов штрафной, с аналогичным "успехом". А на 65-й хозяева наказывают голом после двойной ошибки хорватов. Один не дотянулся до мяча, другой неудачно выбросился в подкат. Так что Узуни выскочил один на один и спокойно расстрелял Ливаковича.