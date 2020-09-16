Шахов дійшов згоди з Лечче про розірвання контракту та стане гравцем АЕКа, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Українець приєднається до грецького клубу на правах вільного агента та підпише угоду терміном на 2 роки. Зазначимо, що у складі АЕКа виступає Дмитро Чигринський, а сам Шахов раніше виступав за принципового суперника – ПАОК.

Нагадаємо, Лечче вилетів із Серії А за підсумками минулого сезону. До слова, Шахов провів 24 поєдинки у складі італійського клубу, записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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