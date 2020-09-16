Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

Омония – Црвена Звезда – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Люфтнер, 31 – Иванич, 45+1

Маккаби Тель-Авив – Динамо Брест – 1:0

Гол: Битон, 50 (пенальти)

Карабах – Мольде – 0:0 (пенальти – 5:6)

Нереализованный пенальти: Хуссейн, 102 (М)

Митьюлланд – Янг Бойз – 2:0 (идет второй тайм)

Ференцварош сенсационно обыграл Динамо З – Ребров и другие украинцы в шаге от выхода в ЛЧ

Первый матч игрового дня подарил сенсацию – кипрская Омония на своем поле переиграла сербскую Црвену Звезду. Хозяева пытались играть с белградцами на равных с первых минут и сумели открыть счет в середине первого тайма. Гол получился курьезным – Гомес с углового попытался поразить ворота прямым ударом, а неудачная игра голкипера сербов Боряна позволила добить мяч Михаэлю Люфтнеру. Подопечные Деяна Станковича добавили в давлении и забили гол в раздевалку. Это Эль-Фарду классно подал с правого фланга, а Мирко Иванич переиграл оппонента на втором этаже – 1:1.

Второй тайм прошел под диктовку "звездашей", но реализовать свое преимущество (5 ударов в створ за 45 минут) они так и не сумели. Зато в экстра-тайме чаша весов пошатнулась в сторону Омония. "Зеленые" перехватили инициативу и могли даже избежать послематчевой лотереи. Но и в серии пенальти киприоты сумели оформить выход в плей-офф квалификации: хозяева реализовали 4 попытки подряд, а белградцы Фальчинелли и Дегенек – промахнулись. Последний шаг к сенсационному участию в групповом этапе ЛЧ – сверхпринципиальное противостояние с пирейским Олимпиакосом.

Неожиданность для рядового болельщика случилась и на Святой земле. Брестское Динамо с украинцами Хачериди и Милевским в старте не воспользовался случаем продолжить путь в основную сетку турнира. Белорусский гранд бледно выглядел в первом тайме, не создав ни одного момента у ворот Маккаби. "Желтые" в свою очередь имели моменты, но размочили счет лишь на старте второй половины. Кисляк завалил оппонента во время стандарта, а Дан Битон уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Гости прибавили в активности после пропущенного мяча, на ход поединка повлиял и наставник брестчан Ковальчук (коуч снял с игры дуэт украинцев), но хотя бы перевести поединок в овертайм Динамо-Брест не смогло.

Беда с реализацией была и в Ларнаке, где на нейтральном поле сошлись Карабах и Мольде. Азербайджанцы в первом тайме зажали соперника на своей половине, но ни один из моментов (4 удара в створ) реализовать не смогли. Во второй половине тотального доминирования хозяев уже не было – норвежский гранд выровнял игру, но впереди тоже не блистал. В конце концов, матч перешел в экстра-тайм. Лучшую возможность забить в дополнительные 30 минут упустил Мольде, когда Этзаз Хуссейн не смог переиграть Махаммадалиева с 11-метровой отметки. Компенсацию гости получили в серии пенальти: первые пять ударов и Карабаха, и Мольде были точными, а вот потом защитник агдамцев Гусейнов не справился с нервами и подарил путевку в плей-офф норвежцам.

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